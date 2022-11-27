Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri-Sivas Karayolunda otomobiliyle seyreden Ruşen Avcı, Tuncay Kaynak'ın kullandığı kepçe olarak tabir edilen iş makinesine arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ruşen Avcı otomobilden yaralı olarak çıkarılırken, eşi Hatice Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye sevk edilirken, Hatice Avcı'nın cesedi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.