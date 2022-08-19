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Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:02

Otomobil, işçi servis minibüsüne çarptı: 17 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin, işçi servis minibüsüne arkadan çarptığı kazada 17 kişi yaralandı.

DHA
Otomobil, işçi servis minibüsüne çarptı: 17 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Alaşehir'in kırsal Kavaklıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çivi fabrikasında çalışan işçileri Salihli'den Alaşehir'e götüren M.A.'nın kullandığı 45 J 5047 plakalı servis minibüsüne A.B. yönetimindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil çarptı. Minibüs şoförü ve 14 yolcu ile diğer araç sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Alaşehir'deki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil, işçi servis minibüsüne çarptı: 17 yaralı
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