Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü

Kaza, Yenimahalle Kanalüstü sokakta meydana geldi. Ali Aykaç (64) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aykaç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.