Otomobil istinat duvarına çarptı 3 ölü 1 yaralı

Zonguldak-Ankara karayolu Sapça Tünelleri mevkiinde Şafak Durmuş'un (21) kullandığı otomobil, istinat duvarına çarpıp devrildi. Kazada Durmuş ile birlikte Duygu Karataş (18) ve Burcu Çağlı (18) yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Kars'ın Kağızman ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı iki öğrenciden Nehir Y. (7) öldü, Sude T. (10) ağır yaralandı Afyonkarahisar'da ise bir TIR'ın çarptığı hafif ticari araç başka bir TIR'a çarptı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Samsun'da Salih Kuru idaresinde olan ve PTT çalışanlarının içinde bulunduğu otomobil 400 metrelik uçurumdan takla atarak yuvarlandı. Kazada Yasin Bedir (41) öldü, bir kişi yaralandı. İstanbul Şişli'de 3 kişinin bindiği motosiklet yan yoldan gelen otomobilin lastiğine çarparak takla attı. Motosiklet sürücüsü Baran Korkmaz (17) can verdi. Kilis'te otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü S.Ö.K. hayatını kaybetti. Iğdır'da taksiyle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Azerbaycan uyruklu Kamile Muharemli hayatını kaybetti.