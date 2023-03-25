Otomobil kaldırıma daldı, 4 kişi yaralandı

Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında 34 KR 9016 plakalı Aytekin Ölmez yönetimindeki otomobil, Martılar Çıkmazı Sokağı'ndan caddeye çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma daldı.

Meydana gelen kazada kaldırımda bulunan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer 3 kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Otomobilin çarpması ile 4 kişi kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kazada hafif yaralanan Arslan Uzun, "Araç karşıdan geldi. Biz görmedik. Seyyar satıcının üzerine çıktı. Bende elimden ve dizimden yaralandım. Seyyar satıcının durumu ağırdı. Çöp bidonu ve direk olmasaydı bizde gitmiştik" dedi.