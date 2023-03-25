Haberler Yaşam Haberleri Otomobil kaldırıma daldı, 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 25.3.2023 17:31 Son Güncelleme: 25.3.2023 17:59

Otomobil kaldırıma daldı, 4 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma dalarak vatandaşları yaraladı. Kaldırıma dalan otomobil biri seyyar satıcı 4 kişiye çarparak yaraladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Otomobil kaldırıma daldı, 4 kişi yaralandı

Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında 34 KR 9016 plakalı Aytekin Ölmez yönetimindeki otomobil, Martılar Çıkmazı Sokağı'ndan caddeye çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma daldı.

Meydana gelen kazada kaldırımda bulunan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer 3 kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Otomobilin çarpması ile 4 kişi kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kazada hafif yaralanan Arslan Uzun, "Araç karşıdan geldi. Biz görmedik. Seyyar satıcının üzerine çıktı. Bende elimden ve dizimden yaralandım. Seyyar satıcının durumu ağırdı. Çöp bidonu ve direk olmasaydı bizde gitmiştik" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 2 yeni banka kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son durum
SON DAKİKA: Soğuk hava dalgası İstanbul'a geliyor! Sıcaklıklar bir anda 18 derece düşecek! Deprem bölgesine sel uyarısı
Son dakika: İhanet hattı böyle döşendi! Kandil çaldı, Kılıçdaroğlu oynadı! 18 günlük skandal süreç...
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Araç muayeneleri için yeni düzenleme! Aylık yüzde 0,75 ödenecek
ANKA-3 ne zaman gökyüzüne kavuşacak? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında duyurdu!
SON DAKİKA | HDP/PKK'nın 'özerklik' şartına CHP'den açık onay: CHP'li vekil Yunus Emre'den skandal sözler!
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil kaldırıma daldı, 4 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA