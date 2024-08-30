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Giriş Tarihi: 30.8.2024 10:03 Son Güncelleme: 30.8.2024 10:55

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobildeki 2’i çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Alabağ Mahallesinde sabah 07.30 sıralarında Rüstem Selman Baş (40) idaresindeki otomobil, Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ali Şentürk (48) ile Lütfiye Baş'ın (13) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı kurtulan Yasin Baş (9), Sultan Baş (38) ve Melek Şentürk (43) ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yasin Baş'da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 4 ölü, 2 yaralı
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