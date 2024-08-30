Otomobil kamyona arkadan çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Alabağ Mahallesinde sabah 07.30 sıralarında Rüstem Selman Baş (40) idaresindeki otomobil, Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ali Şentürk (48) ile Lütfiye Baş'ın (13) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı kurtulan Yasin Baş (9), Sultan Baş (38) ve Melek Şentürk (43) ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yasin Baş'da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.