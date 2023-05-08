Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da, Gölbaşı- Doğanşehir Karayolu üzerinde arızadan dolayı yol kenarına park edilen kamyona, İbrahim Güner (67) idaresindeki plakalı otomobil çarptı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İbrahim Güner yaralanırken Niyazi Çetin (53) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü İbrahim Güner, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde hayatını kaybeden Niyazi Çetin'in ise cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.