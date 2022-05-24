Otomobil, kamyona çarptı: 4 ölü 1 yaralı

Kayseri'ninİncesu ilçesinden il merkezine giden İ.G.'nin kullandığı otomobil, Kayseri-Adana karayolunun Saraycık mevkiinde kontrolden çıkarak önünde giden ve belediyeye ait olan Abdullah Dumlu'nun kullandığı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunanlardan kuzen olan Canan Sondaş (19) ve Sedef Sondaş (19) ile Elif Rabia Çukurdaro (15) olay yerinde, otomobilin sürücüsü İ.G. ise kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde öldü. Yaralı kurtulan G.Ç.'nin tedavisi sürüyor. Yine Kayseri'de meydana gelen bir başka kazada kamyona çarpan otomobilin sürücü ve 2 genç kız hayatını kaybetti. Ordu'da da hastaneye giderken kaza yapan genç ve annesi öldü./SABAH