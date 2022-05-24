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Giriş Tarihi: 25.5.2022

Otomobil, kamyona çarptı: 4 ölü 1 yaralı

Otomobil, kamyona çarptı: 4 ölü 1 yaralı
Kayseri'nin İncesu ilçesinden il merkezine giden İ.G.'nin kullandığı otomobil, Kayseri-Adana karayolunun Saraycık mevkiinde kontrolden çıkarak önünde giden ve belediyeye ait olan Abdullah Dumlu'nun kullandığı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunanlardan kuzen olan Canan Sondaş (19) ve Sedef Sondaş (19) ile Elif Rabia Çukurdaro (15) olay yerinde, otomobilin sürücüsü İ.G. ise kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde öldü. Yaralı kurtulan G.Ç.'nin tedavisi sürüyor. Yine Kayseri'de meydana gelen bir başka kazada kamyona çarpan otomobilin sürücü ve 2 genç kız hayatını kaybetti. Ordu'da da hastaneye giderken kaza yapan genç ve annesi öldü.

Ali ALTUNTAŞ- Kasım ŞAHİN-Hamza ALP-Mehmet BONCUK/SABAH

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Otomobil, kamyona çarptı: 4 ölü 1 yaralı
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