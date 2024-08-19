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Giriş Tarihi: 19.8.2024 15:24

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Samsun'da duraklayan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Naciye Boğa hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu kritik.

DHA
Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Necati Boğa'nın (38) kontrolünü yitirdiği otomobil, yolun karşısındaki benzin istasyonuna geçmek için emniyet şeridinde duraklayan kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Naciye Boğa yaşamını yitirdi, sürücüsü Necati Boğa ile Fadime Boğa (59) ve E.G. (13) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
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