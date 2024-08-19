Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kazada, otomobildeki Naciye Boğa yaşamını yitirdi, sürücüsü Necati Boğa ile Fadime Boğa (59) ve E.G. (13) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.