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Giriş Tarihi: 1.4.2023 14:26 Son Güncelleme: 1.4.2023 14:34

Otomobil kanala düştü, sürücü hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde kanala düşen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Neslihan ÖZBOZKURT
Otomobil kanala düştü, sürücü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesi Kulak Mahallesi yakınlarında, sahil yolu üzerinde meydana gelen olayda, Mehmet Cengiz idaresindeki otomobil sahil yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrol çıkan araç takla atarak yol kenarındaki kanala düştü. Ters dönen araç içerisinde mahsur kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldı. Sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda, araç içerisinde bulunan iki şahsın ise kendi imkanları ile çıktıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Otomobil kanala düştü, sürücü hayatını kaybetti
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