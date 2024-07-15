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Giriş Tarihi: 16.7.2024

Otomobil kanala uçtu: 1 ölü 4 yaralı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Neslihan ÖZBOZKURT
Otomobil kanala uçtu: 1 ölü 4 yaralı
Antalya'da kanala uçan otomobil sürücüsü Metin İşgören (73) yaşamını yitirirken, eşi M.İ, kızı İ.D., torunları A.Y.D. ve A.Z.D. yaralı olarak kurtarıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde İrfan B. idaresindeki TIR, Mehmet Halit Akpolat yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Akpolat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Denizli'de ise İbrahim Çetin'in kullandığı otomobil Talha Tahsin Özkaya yönetimindeki otomobille çarpıştı. Tali yoldan ana caddeye çıkan araçların çarpışması sonucu sürücü Çetin ile yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu Hasan Çetin yaralandı. Hasan Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Otomobil kanala uçtu: 1 ölü 4 yaralı
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