Otomobil kanala uçtu: 1 ölü

Muğla2nın Fethiye ilçesine bağlı Bozyer Mahallesinde, Mustafa Şimşek idaresindeki otomobil, su kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Su dolu kanaldan sürücünün çıkarılamaması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu.
Ekiplerin, araçtaki Şimşek'e ulaşamaması üzerine barajla kanal arasındaki kapaklar kapatıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Şimşek'in cansız bedeni otomobilden çıkarıldı. Şimşek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.