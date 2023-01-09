Haberler Yaşam Haberleri Otomobil karşı şeride geçerek tıra çarptı: Anne baba öldü çocukları ağır yaralı!
Giriş Tarihi: 9.1.2023 09:48 Son Güncelleme: 9.1.2023 09:50

Otomobil karşı şeride geçerek tıra çarptı: Anne baba öldü çocukları ağır yaralı!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin tırla çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil içerisindeki çift hayatını kaybederken, ağır yaralanan çocukları ise hastaneye kaldırıldı.

Otomobil karşı şeride geçerek tıra çarptı: Anne baba öldü çocukları ağır yaralı!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 20:00 sıralarında meydana gelen kazada, Onur K'nin (27) kullandığı otomobil, Manisa Akhisar kara yolu Yeniköy Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Şaban C.Ç. (25) idaresindeki Tıra çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ile babası Hikmet K. (50), annesi Nadide K. (49) ve kardeşi Melike K'yi (15) çıkardı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Hikmet K. ve anne Nadide K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Onur K. ve Melike K. kardeşlerin de hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Tır sürücüsü Şaban C.Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

CEMİL SEVAL-SABAH

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Otomobil karşı şeride geçerek tıra çarptı: Anne baba öldü çocukları ağır yaralı!
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