Otomobil, kayaya çarpıp takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, önceki gece Kozan-Kadirli Karayolu Bulduklu mevkiinde meydana geldi. Arif İspir (30) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kayaya çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü İspir ve yanındaki D.E. (20), itfaiye görevlilerince çıkartılıp, sağlık ekibine teslim edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Arif İspir, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İspir'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Araç içinde yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan D.E.'nin Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.