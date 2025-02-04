Tunceli-Erzincan Karayolu’nda feci kaza! Kontrolden çıkan araç kayaya çarptı: 1 ölü 5 yaralı!

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Rabat Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kayaya çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 6 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye 112, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.