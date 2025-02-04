Haberler Yaşam Haberleri Tunceli-Erzincan Karayolu'nda feci kaza! Kontrolden çıkan araç kayaya çarptı: 1 ölü 5 yaralı!
Giriş Tarihi: 4.2.2025 16:54 Son Güncelleme: 4.2.2025 17:07

Tunceli-Erzincan Karayolu'nda feci kaza! Kontrolden çıkan araç kayaya çarptı: 1 ölü 5 yaralı!

Tunceli-Erzincan Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kayaya çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli-Erzincan Karayolu’nda feci kaza! Kontrolden çıkan araç kayaya çarptı: 1 ölü 5 yaralı!

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Rabat Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kayaya çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 6 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye 112, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tunceli-Erzincan Karayolu'nda feci kaza! Kontrolden çıkan araç kayaya çarptı: 1 ölü 5 yaralı!
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