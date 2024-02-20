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Giriş Tarihi: 20.2.2024 21:43

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen servise çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sefer Adıgözel (47) yaşamını yitirirken, servisteki 2 işçi de yaralandı

DHA
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen servise çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi, Büyük Hizmet Caddesinde meydana geldi. Sefer Adıgözel yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce trafik levhasına, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen I.E. yönetimindeki işçi servisine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan işçi servisi de önündeki A.B. yönetimindeki otomobile çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücülerden Sefer Adıgözel ile işçi servisindeki işçilerden H.K. ve S.E. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Adıgözel, hastaneye götürülmek için alındığı ambulansta sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Adıgözel'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralı H.K. ve S.E. de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen servise çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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