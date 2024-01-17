Haberler Yaşam Haberleri Kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.1.2024 10:47 Son Güncelleme: 17.1.2024 10:57

Kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Çevreyolu eski Çevik Kuvvet Kavşağında meydana gelen trafik kazası N.Ö. yönetimindeki tır, kavşakta durduğu sırada, İ.Ç.'nin idaresindeki otomobilin hızla çarpması sonucu meydana geldi.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, olayı gören çevre sakinleri hemen yetkililere haber verdi ve kaza yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü İ.Ç. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı, İ.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulunarak kazanın nasıl olduğuna dair soruşturma başlattı.

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Kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
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