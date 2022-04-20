Otomobil Kızılırmak’a uçtu: Karı koca hayatını kaybetti

Kayseri'den eşi Buket Yılmaz ile birlikte aracıyla Ankara istikametine doğru giden Tahir Yılmaz, yolun 30. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kızılırmak Köprüsü üzerinden ırmağa uçan otomobil suya battı. Kazayı fark eden trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin suda yaptıkları çalışmalar sonucunda Tahir Yılmaz ve yanında bulunan eşi Buket Yılmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetler olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, araç ise vinçle ırmaktan çıkarıldı.





Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

