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Giriş Tarihi: 31.1.2025 10:49 Son Güncelleme: 31.1.2025 11:39

Otomobil kontrolden çıkıp önce direğe sonra ormana daldı

İstanbul Sarıyer’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptıktan sonra ormana girerek takla attı. Kazada sürücü Deniz Türegün yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Otomobil kontrolden çıkıp önce direğe sonra ormana daldı

Kaza dün saat 21.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hacıosman Bayırı Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Deniz Türegün idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, ormana girerek takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil kontrolden çıkıp önce direğe sonra ormana daldı
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