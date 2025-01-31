Otomobil kontrolden çıkıp önce direğe sonra ormana daldı

Kaza dün saat 21.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hacıosman Bayırı Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Deniz Türegün idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, ormana girerek takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.