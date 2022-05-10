Otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

Korkunç kaza, İstanbul Fatih'te Aksaray Köprüsü'nde gece 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nevzat Y'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Aksaray Köprüsü'nden aşağıya uçtu. Yaklaşık 50 metre kadar sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Nevzat Y'nin 1.56 promil alkollü olduğu belirlendi. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.