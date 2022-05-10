Otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Nevzat Y'nin 1.56 promil alkollü olduğu belirlendi. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.