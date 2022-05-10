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Giriş Tarihi: 10.5.2022 04:16

Otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

İstanbul Fatih’te köprü korkuluklarını kırarak aşağıya düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi

Korkunç kaza, İstanbul Fatih'te Aksaray Köprüsü'nde gece 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nevzat Y'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Aksaray Köprüsü'nden aşağıya uçtu. Yaklaşık 50 metre kadar sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Nevzat Y'nin 1.56 promil alkollü olduğu belirlendi. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı
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