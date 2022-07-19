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Giriş Tarihi: 19.7.2022 11:12 Son Güncelleme: 19.7.2022 11:30

Otomobil koyun sürüsüne daldı; 1 kişi yaralandı 19 koyun telef oldu

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde otomobil koyun sürücüne çarptı, meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı, 19 koyun 1 Eşek telef oldu, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Otomobil koyun sürüsüne daldı; 1 kişi yaralandı 19 koyun telef oldu

Diyarbakır istikametinden Siverek istikametine seyir halinde bulunan 49 yaşındaki Mehmet Ali Harat yönetimindeki otomobil aniden yola çıkan koyun sürücüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 19 koyun 1 eşek telef olurken araç sürücüsü yaralandı.

Araç sürücüsü Mehmet Ali Harat çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Siverek devlet hastanesine kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken jandarma ve polis ekipleri karayolunda her hangi bir kaza meydana gelmemesi adına yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Karayolları ve belediye ekiplerince yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından karayolu trafiğe açılırken meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MEYDANA GELEN KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet Ali Harat yaralanırken, otomobilin koyun sürüsüne çarpma anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Otomobil koyun sürüsüne daldı; 1 kişi yaralandı 19 koyun telef oldu
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