Otomobil kredisi için ipotek vermeyen babasını öldüren genç ve eşi tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan İbrahim Halil Öztunç (31), yeni otomobil almak için bankadan kredi çekmeye karar verdi. Banka, kredi için ipotek isteyince de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan babası Hüseyin Öztunç'tan, arazinin tapusunu istedi. Baba Hüseyin Öztunç ise isteğini reddetti. Bunun üzerine eşi ile birlikte Suruç'a gelen İbrahim Halil Öztunç, otomobile bindirdiği babasını seyir halindeyken ikna etmeye çalıştı. İkna edemeyince de otomobili durdurdu. Otomobilden inen ikili arasında çıkan kavgada, İbrahim Halil Öztunç, babasını sırtının 4 yerinden bıçakladı. Hüseyin Öztunç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Gaziantep'e kaçmaya çalışırken yakalanan İbrahim Halil Öztunç ve eşi, geçen Pazartesi çıkarıldıkları adlide tutuklandı.