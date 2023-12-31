Otomobil kurşunlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kilis'te yaşayan Suriye uyruklu A.B., arkadaşı Ali Yitmez'i (35) arayarak, bir kişi ile tartıştığını söyledi. Bunun üzerine otomobiline binen Yitmez, arkadaşının Atatürk mahallesindeki evinin önüne geldi. A.B.'nin de otomobile binmesinin ardından, motosiklet ile gelen 2 kişi park halindeki araca kurşun yağdırdı. Otomobildeki Ali Yitmez (35), ile Suriye uyruklu A.B. ağır yaralı olarak Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Yitmez (35), yapılan bütün müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. A.B'nin ise tedavisi devam ediyor. Olayın ardından harekete geçen polis, çak sayıda eve baskın düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.