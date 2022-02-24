Otomobil lastikleriyle yakalandılar! “Ölüm” yolculuğu başlamadan 321 gözaltı...

İstanbul Polisi; Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler ve Zeytinburnu İlçeleri'nde yasa dışı yollarla ülkemize gelen kaçak göçmenlerin kapalı kasa araçlarla yurt dışına götürüleceğini tespit etti. Operasyon düzenlendi. 4'ü minibüs, 1'i kamyonet olmak üzere beş araçta 131'i Pakistan, 138'i Afganistan, 18'i Suriye, 17'si Filistin, 10'u Bangladeş ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplamda 315 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda; sekiz cep telefonu, altı can yeleği, beş yağmurluk, üç uyku tulumu, iki deniz simidi ve yedi otomobil iç lastiği ele geçirildi. Yakalanan düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı edildi.





KILIÇ VE SİLAHLI FOTOĞRAFLAR BASKIN YAPTIRDI



Kaçak göçmenlerin yurt dışına götürülmesini organize eden altı kişilik çete operasyonla çökertildi. Çetenin üç üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Bir sosyal paylaşım sitesinde ellerinde silahlar ve kılıçlar bulunan bazı paylaşımlar yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu kişilere yönelik de Arnavutköy İlçesi'ndeki bir adrese baskın yapıldı.

Kaçak oldukları saptanan Afganistan uyruklu dört kişi ile evini söz konusu kişilere kiraya vererek "Göçmen Kaçakçılığı" suçunu işledikleri belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda; yakalanan Afganistan uyruklu kişilerin ikamet izinlerinin bulunmadığı ve ülkemize kaçak yollardan giriş yaptıkları tespit edildi. Dört kaçak göçmen de sınır dışı edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.