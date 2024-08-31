Otomobil menfeze çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, D-300 karayolu Aşağıulupınar mevkiinde yol kenarındaki beton menfeze çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Cevdet, Raif ve Şahin Akkan hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İsmet Akkan ambulansla Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Tekirdağ'da girdiği ters istikamette, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Aytuğ Recep Şengün (22), hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mehmet Ü. gözaltına alındı. Aksaray'da ise hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Afganistan uyruklu Mohammad Özbek (32) hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kazanın ardından motosikleti altına alıp kilometrelerce kaçan araç sürücüsü ise girdiği pancar tarlasında yakalandı. Afyonkarahisar'da da takla atıp şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.