Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

İstanbul Beykoz'da bir otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde seyir halinde olan Y.S.Ö. (17) yönetimindeki motosiklet, bu sırada sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı. Devrilerek sürüklenen motosikletin arkasında oturan Çeki, başın beton bir dubaya çarptı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazada Y.S.Ö. ile kaldırımda yürürken motosikletin çarptığı 2 kişi de yaralandı. Otomobili kullanan F.Z.K. adlı genç kız, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen F.Z.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.