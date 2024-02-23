Otomobil, motosiklete çarptı iki ortaokul öğrencisi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ahmet Ç. idaresindeki otomobil, Fethiye-Antalya yolunun Çamköy Mahallesi mevkisinde, Bedirhan Arslan'ın (14) kullandığı motosikletle çarpıştı. Bedirhan Aslan (14) ve arkasındaki Mehmet Efe Can (13), olay yerinde öldü. Yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Feci ölümler, çocukların okuduğu Çamköy Ortaokulu'nda derin üzüntüye neden olurken çocuklar gözyaşları arasında toprağa verildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde Cengiz Akalın'ın kullandığı otomobil TIR'la çarpıştı. Otomobildeki Hafize Akalın (56), Ayşe Dedeoğlu (53) Fatma Dedeoğlu (45) olay yerinde öldü. Yaralanan Halil İbrahim Dedeoğlu ile 2 sürücü ise hastaneye kaldırıldı.Salihli ilçesinde, karşı şeride geçerek otomobille çarpışıp devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü Mustafa Yegin (57) yaşamını yitirdi. Aydın'da Adem Yıldırım'ın kullandığı motosiklet ile Onur F.'nin kullandığı motosiklet, Denizli karayolunun Umurlu mevkiinde çarpıştı. Yola savrulan Yıldırım, arkadan gelen aracın çarpması sonucu öldü. Trabzon'un Sürmene ilçesinde ise Gürcistan plakalı TIR, üstgeçidin ayağına çarptı. Kazada TIR sürücüsü öldü.