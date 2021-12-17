Otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve giden 8'inci sınıf öğrencileri M.B.B ve O.K.Y'ye yolun karşısına geçerken, otomobil çarptı. Otomobilin altında kalan M.B.B itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 çocuk, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan talihsiz M.B.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis bir çocuğun ölümüne, bir çocuğun da yaralanmasına neden olan kaçan sürücüyü her yerde arıyor.