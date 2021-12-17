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Giriş Tarihi: 17.12.2021 17:50 Son Güncelleme: 17.12.2021 18:14

Otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Kozan İlçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencileri M.B.B (13) hayatını kaybetti, O.K.Y (13) ise yaralandı.

Kaza, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve giden 8'inci sınıf öğrencileri M.B.B ve O.K.Y'ye yolun karşısına geçerken, otomobil çarptı. Otomobilin altında kalan M.B.B itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 çocuk, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan talihsiz M.B.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis bir çocuğun ölümüne, bir çocuğun da yaralanmasına neden olan kaçan sürücüyü her yerde arıyor.

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Otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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