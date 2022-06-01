Otomobil otobüs durağına daldı: 2 ölü, 14 yaralı

İSTANBUL Kumburgaz D-100 karayolunda dün saat 16.30 sıralarında Samet Tüfekçiler'in kullandığı otomobil kontrolden çıkıp taklalar atarak otobüs durağında bekleyen yolcuların arasına daldı. Feci kazada 15 yaşındaki öğrenci Oğuzhan Kolver hayatını kaybetti, çoğunluğu öğrenci olan 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Özel bir hastanede tedaviye alınan yaralı öğrencilerden Mehmet Alp Güney de (14) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Şırnak Uludere'de DEDAŞ personelini taşıyan kamyonet şarampole devrildi. Araçtaki 5 kişi yaşamını yitirdi.