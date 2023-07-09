Otomobil parçalara ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu üzeri, Kocaeli Derince İlçesi Mersincik Mahallesinde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kazada bir başka otomobille çarpıştıktan sonra takla atan araç, parçalara ayrıldı. Araç sürücüsü olduğu öğrenilen Kazım Kararaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ

Kaza iddialara göre şu şekilde gelişti; İstanbul istikametine seyir halinde olan Kazım Karakaş idaresindeki araç ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Karakaş idaresindeki araç önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak yol üzerinde ters döndü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevrede kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kazada takla atarak parçalara ayrılan otomobilde bulunan ve İstanbul'da fırıncı olduğu öğrenilen Kazım Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI

Yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan araç içerisinden 1 adet ruhsatsız silah çıktı. Silahın kazada yaşamını yitiren Karakaş'a ait olduğu öğrenildi.