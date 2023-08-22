Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 2 ölü

Trabzon'un Of ilçesinde sabah saatlerinde Sahil Yolu'nun Soğukpınar Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Trabzon'dan Rize istikametine seyir halinde olan Seyfettin Koca yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde olan Gürcistan uyruklu T.A. yönetimindeki Tır'a arkadan çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Elmas Şen, kaza yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla gelen sağlık ve kurtarma ekiplerince araçtan çıkartılan cenazeler, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.