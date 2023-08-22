Haberler Yaşam Haberleri Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 22.8.2023 15:50 Son Güncelleme: 22.8.2023 16:11

Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 2 ölü

Trabzon'un Of ilçesinde otomobil sürücüsü Seyfettin Koca park halindeki tıra arkadan çarptı. Yaşanan feci kazada otomobil sürücüsü Seyfettin Koca (61) ile yanında bulunan Elmas Şen (68) hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 2 ölü

Trabzon'un Of ilçesinde sabah saatlerinde Sahil Yolu'nun Soğukpınar Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Trabzon'dan Rize istikametine seyir halinde olan Seyfettin Koca yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde olan Gürcistan uyruklu T.A. yönetimindeki Tır'a arkadan çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Elmas Şen, kaza yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla gelen sağlık ve kurtarma ekiplerince araçtan çıkartılan cenazeler, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 2 ölü
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