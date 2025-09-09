Otomobil, park halindeki TIR’a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Niğde'de Ali Demir'in kullandığı otomobil, Adana otoyolu üzerindeki Sazlıca Kasabası yakınlarında, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücünün eşi Firdevs Demir (34) ve annesi Fadime Demir (73) olay yerinde, Batuhan Demir (18) ise kaldırıldığı hastanede öldü. Sürücü ile aynı ismi taşıyan ve kaza anında araçtan fırlayan 2 yaşındaki oğlu Ali Demir ise yaralı kurtuldu. Denizli'de yaşayan ailenin, Adana'nın Pozantı ilçesindeki akrabalarında ziyaretten döndüğü, sürücü Demir'in durumunun ağır olduğu, oğul Ali Demir'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ARAÇ TAKLA ATTI

Öte yandan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Çağılhan Mahallesi kavşağında kontrolden çıkan Veli Yarar'ın (67) kullandığı otomobil, takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan eşi Huriye Yarar (63) öldü.