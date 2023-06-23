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Giriş Tarihi: 23.6.2023 12:00 Son Güncelleme: 23.6.2023 12:21

Otomobil refüjdeki ağaca çarptı; Astsubay öldü, eşi ağır yaralı

Isparta'da otomobilin refüjdeki ağaca çarparak hurdaya döndüğü kazada astsubay Ahmet Zübeyir Taş (29) hayatını kaybetti, eşi Aslı Taş (22) ağır yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Otomobil refüjdeki ağaca çarptı; Astsubay öldü, eşi ağır yaralı

Isparta'nın İstanbul Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada Isparta Kara Havacılık Okulu'nda astsubay olarak görev yapan Ahmet Zübeyir Taş'ın kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje çıktı ardından ağaca çarptı. Kazada, Ahmet Zübeyir Taş ile eşi Aslı Taş araçta sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Ahmet Zübeyir Taş ağır yaralı olarak sevk edildiği Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan eşi Aslı Taş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin ön camı ile Aslı Taş'ın çantası refüjdeki ağacın dallarında asılı kaldı. Ön cam ve çanta, itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Otomobilin aküsü ise kaza yerinden 15 metre ileride bulundu.

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Otomobil refüjdeki ağaca çarptı; Astsubay öldü, eşi ağır yaralı
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