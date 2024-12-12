Konya’da otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 ölü var!

Kaza, saat 14.30 sıralarında Konya-Ankara karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Fahrettin Yavuz idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonunu hurdaya dönen araçta sürücü ile birlikte Ekrem Taşkıran ve Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.