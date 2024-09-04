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Giriş Tarihi: 5.9.2024

Otomobil restorona daldı, can pazarı yaşandı

Otomobil restorona daldı, can pazarı yaşandı
Arnavutköy'de, kontrolden çıkan otomobilin balık restoranına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Zübeyde Ö.nün kullandığı otomobil, Karaburun Mahallesi Liman Caddesi'nde rampa aşağı giderken kontrolden çıktı. Araç önce park halindeki panelvan minibüse çarptı, ardından savrularak restorana girdi. Kazada sürücü, araçta sıkışan kızları E.M. ve S.Ö. ile bir iş yeri çalışanı yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri 4 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil çekici yardımıyla restorandan çıkarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. AA
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Otomobil restorona daldı, can pazarı yaşandı
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