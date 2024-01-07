Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Muratlı Mahallesi'nde Önder Küçük yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan Asiye Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Önder Küçük ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.