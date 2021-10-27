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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Otomobil şarampole devrildi 3 ölü

Otomobil şarampole devrildi 3 ölü
BINGÖL'ÜN Solhan ilçesinde otomobil, şarampole devrildi. Araçtaki 3 kişi ölürken, yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İzmir'in Bergama ilçesinde Harun Karışmaz (36) ile ağabeyi Bayram Karışmaz'ın (41) içinde bulunduğu otomobil kamyon ile çarpıştı. Karşımaz kardeşler öldü. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobil ikiye bölündü, İsmail Bayram öldü. Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki kazada 1 kişi ölürken 6 kişi yaralandı. Kars'ın Selim ilçesinde sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobil devrildi, Demet Alagöz hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK - Özgür ÖZDEMİR / SABAH
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Otomobil şarampole devrildi 3 ölü
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