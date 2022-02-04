Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kaza, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile karşı yönden gelen cip çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Cip sürücüsü ise şarampole gitmekten son anda kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri şarampole devrilen otomobil içerisindeki 4 yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarttı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi sonrası yaralı 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.