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Giriş Tarihi: 23.7.2022 22:37

Otomobil şarampole devrildi! Anne ve kızı hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada anne- kız yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı

DHA
Otomobil şarampole devrildi! Anne ve kızı hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Polatlı yolu Yenidoğan mevkisinde meydana geldi.

Murat Yolartıran yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Melek Yolartıran ile kızı Bilge Yolartıran kazay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Murat Yolartıran ve otomobildeki Ahsen Yolartıran, Gülbahçe Yolartıran ve Salibey Yolartıran ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Anne ve kızının cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Otomobil şarampole devrildi! Anne ve kızı hayatını kaybetti
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