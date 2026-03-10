Haberler Yaşam Haberleri Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, şarampole devrildi. Kaza sırasında aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan V.A. (18), K.Ç. (17), E.Ş. (18),
Ş.Ö. (19), E.Ş. (19), E.C.Ç. (19) ve A.A. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. K.Ç. ve Ş.Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

