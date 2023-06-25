Haberler Yaşam Haberleri Otomobil scootera çarptı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.6.2023 03:31

Otomobil scootera çarptı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, haberi alan yakınları olay yerinde fenalık geçirdi

İHA
Otomobil scootera çarptı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; E.G. yönetimindeki 06 VIP 42 otomobil scooter sürücüsü Akif Zengin'e (14) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Akif Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü E.G. ekiplerce gözaltına alınırken, Akif Zengin'in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazanın ardından olay yerine gelen Akif Zengin'in yakınları ölüm haberini alınca fenalık geçirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
Son dakika | Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı...
"Hayatımın en büyük pişmanlığım" diyerek açıkladı! Akşener'den Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert sözler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı
Zonguldak'ta Rusya'dan gelen gemide mayın alarmı!
Kaybeden İstanbul oldu
Benim yerimde Erdoğan olsaydı ne yapardı?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Dev vurgunda flaş gelişme! 10 TikTok fenomeni tutulandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil scootera çarptı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA