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Giriş Tarihi: 20.11.2023 15:31 Son Güncelleme: 20.11.2023 15:47

Otomobil sele kapıldı: 3 ölü

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli İlçesinde sağanak sel sonrası sel sularına kapılan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Otomobil sele kapıldı: 3 ölü

Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkiinde sağanak sonrası sel sularına kapılan 34 ENA 613 plakalı araçtan camı kırarak tutunduğu ağaçta hayatta kalmayı başaran İlyas Coşkun uzun bir çalışma sonrasında jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan İlyas Coşkun sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçta yalnız olmadığını belirtmesi üzerine ekipler yeniden harekete geçerken, Yaraşlıyörük Deresinde çalışma başlatılan jandarma ekipleri söz konusu aracın yerini tespit ettiler.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince Selahattin Coşkun, Dursun Esen ve Murat Tosun'un cenazelerine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

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Otomobil sele kapıldı: 3 ölü
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