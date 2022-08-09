Otomobil su kanalına düştü: 2 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi Karataj Plajı yolunda gece saatlerinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ve itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinde bulunan Durmuş Tunç (41) ve Merve Önder'in (25) ters dönen araçtan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekipleri Önder ve Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.