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Giriş Tarihi: 28.4.2023 10:06 Son Güncelleme: 28.4.2023 11:29

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü 1 yaralı

Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçan otomobildeki Hüseyin KODAK (42) ve annesi Meryem Kodak (65) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü 1 yaralı

Amasya'nın Doğantepe Mevkisinde dün akşam saatlerinde Hüseyin Kodak yönetimindeki otomobil kent merkezine seyir halinde iken kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçtu.

İhbarla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden Hüseyin Kodak (42), annesi Meryem Kodak (65) ve kız kardeşi Neslihan Kodak (37) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin ve annesi Meryem Kodak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kız kardeşi Neslihan Kodak'ın ise hastanede tedavisi sürüyor.

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Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü 1 yaralı
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