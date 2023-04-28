Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü 1 yaralı

Amasya'nın Doğantepe Mevkisinde dün akşam saatlerinde Hüseyin Kodak yönetimindeki otomobil kent merkezine seyir halinde iken kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçtu.

İhbarla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden Hüseyin Kodak (42), annesi Meryem Kodak (65) ve kız kardeşi Neslihan Kodak (37) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin ve annesi Meryem Kodak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kız kardeşi Neslihan Kodak'ın ise hastanede tedavisi sürüyor.