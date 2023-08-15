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Giriş Tarihi: 15.8.2023 19:07 Son Güncelleme: 15.8.2023 19:25

Otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişiden ikisi de yaralandı.

Remzi YILMAZ
Otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Akharem Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, 59 yaşındaki Ahmet Gürle'nin kullandığı otomobil Gemlik'ten Orhangazi'ye bağlı Sölöz Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı. Ahmet Gürle idaresindeki otomobil İçeye bağlı Akharem mahallesi altında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarına devrilen otomobil ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ahmet Gürle'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta bulunan Gürle'nin eşi Necmiye Gürle (58) ile Semra Tepeler (54) isimli yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi. Hayatını kaybeden Ahmet Gürle'nin cenazesi Orhangazi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevkedildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
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