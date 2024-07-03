Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Havullu mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ahmet Fazıl Tunç yönetimindeki 06 GP 408 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak art arda takla attı. Otomobil hurdaya dönerken, olay yerine polis, sağlık ve Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Peker yaşamını yitirdi, sürücü Ahmet Fazıl Tunç ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sevk edildikleri Gerede Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...