Haberler Yaşam Haberleri Otomobil takla attı! 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 7.1.2022 00:41

Otomobil takla attı! 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

İHA
Otomobil takla attı! 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı

Kaza, Çorlu-Sarılar yolu üzeri At çiftliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi istikametine seyreden Sefa E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Sefa E. ile araçta bulunan K.Y, E.E, D.Ş, K.A, O.Ç, ve R.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü 17 yaşındaki Sefa E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kazakistan’da kaos büyüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti
ÖZEL | Trabzonspor 3. transferini bitirdi! Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağlandı
Bakan Özer, Kılıçdaroğlu’nun MEB provokasyonu hakkında konuştu: CHP'lileri davet ettik gelmediler
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması
Son dakika haberi! Savunma Sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan: Savaş uçağımız 2023'te hangardan çıkacak
Bu detaya dikkat! 2.5 puanlık ilave zam oranı Meclis’ten geçtikten sonra uygulanacak! Maliye’den yeni maaş genelgesi…
Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
İşte Türkiye'nin savaş uçağı: Göğsümüzü kabartan görüntüler!
Başkan Erdoğan'dan muhalefete ASELSAN ve Tank-Palet fabrikası tepkisi: Yalanlarınızda boğulacaksınız
Son dakika | Millete ana avrat küfreden İYİ Partili başkana yakalama
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil takla attı! 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA