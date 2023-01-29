Karaman’da feci kaza! Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Yusuf Işık (24), yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Konya Güneysınır ile Karaman Kazımkarabekir ilçeleri arasındaki Özyurt köyü yakınlarında yoldan çıkarak boş araziye takla attı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Yusuf Işık ve Furkan Işık'ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Yavuz Çeçen (27) ise ambulansla Kazımkarabekir Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.