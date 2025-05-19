Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Ankara karayolu üzeri Karaömerler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Furkan Sarıalan (26) idaresindeki 14 AAV 232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu araçta yolcu olarak bulunan Turgut Sarıalan (75) ve Mustafa Durak'ın (47) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.