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Giriş Tarihi: 19.5.2025 10:09 Son Güncelleme: 19.5.2025 10:21

Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’da bir otomobilin kontrolden çıkıp, takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

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Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Ankara karayolu üzeri Karaömerler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Furkan Sarıalan (26) idaresindeki 14 AAV 232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu araçta yolcu olarak bulunan Turgut Sarıalan (75) ve Mustafa Durak'ın (47) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
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