Otomobil tankerle çarpıştı 4 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Berk yönetimindeki akaryakıt tankeri ile Mahmut Hamurcu yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Otomobil sürücüsü Mahmut Hamurcu ile yanında bulunan Zeliha Hamurcu, Sevim Atlı ve Filiz Atlı hayatını kaybederken, Havva B., Samet A., Hanifi A. ile tanker sürücüsü Arif B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.